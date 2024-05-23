Mercedes представил суперкар для коллекционеров под брендом Mythos

Это как раз тот случай, когда хочется сказать: а разговоров-то было! Два года назад "Мерседес" объявил о создании суббренда Mythos и планировал выпускать под ним буквально штучные суперкары. И вот, в конце весны 2024 года миру явлен первенец Mercedes-AMG PureSpeed, который оказался переделанным родстером SL.

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Сразу стоит сказать, что представленный автомобиль - концепт. Оттого не показаны ни салон и не сказано ни слова о технической начинке. Хотелось бы, чтобы хотя бы техника была действительно уникальной.

Что касается кузова, то Mercedes-AMG PureSpeed - перекроенный SL образца 2021 года. Передняя часть изменена, сделана более клиновидной, однако оптика осталась от серийного SL, как и большинство кузовных панелей. Однако их могли сделать из более лёгких материалов.

Стоит отметить отсутствие второго ряда и лобового стекла, вместо которого установили дефлекторы, и боковых стекол. Крыша также отсутствует, и тут на помощь приходит опыт "Мерседеса" в "Формуле-1": безопасность обеспечивает подобие системы, которая в "королевских гонках" называется Halo. Для обеспечения лучшей аэродинамики PureSpeed получил композитный обвес кузова.

Самый мощный SL в гамме - 816-сильный гибрид SL 63 S E Performance. Скорее всего, его взяли за основу силовой установки суперкара Mythos. Есть версия попроще - SL 63, оснащённая битурбированным V8 с отдачей 585 л.с. Добиться лучшей динамики позволят оптимизация обвеса и облегчение общей конструкции.

В серию авто запустят в 2025 году. Всего к выпуску планируется 250 экземпляров.

Ранее "РГ" сообщила, что Mercedes передумал выпускать странный седан для самых богатых.