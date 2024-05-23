Сервисная дочка Chery объединилась с сетью Caredy

В России до конца 2024 года откроется 50 станций технического обслуживания (СТО) сети мультибрендовых автосервисов Caready. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru». Отмечается, что СТО будут специализироваться на китайских автомобилях.

© РИА Новости

«Принцип работы будет построен на франшизе. Наличие собственного бренда запасных частей позволит иметь оперативный доступ к необходимым компонентам, а также обеспечить быстрый и качественный ремонт автомобилей китайских, японских, корейских и других популярных марок с предоставлением продленной гарантии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объединение Caready с автомобильной экосистемой Pango Cars, которая специализируется на авто с пробегом, расширит спектр услуг, предоставляя полный цикл обслуживания автомобиля.

Бренд Pango Cars занимается продажей автомобилей с пробегом в России. Проект реализуется при участии АО «Чери Автомобили Рус».

До этого автомобильная экосистема Pango Cars запустила на российском рынке аукцион по продаже автомобилей с пробегом.

Так, теперь дилер из, например, Краснодара, где стоимость на авто выше рыночной в России, может покупать авто из Москвы по наиболее выгодной цене. Или, к примеру, можно будет выкупить не самую востребованную модель из Казани и отправить в Челябинск, где на нее будет высокий спрос.