Серийное производство обновленной версии Aurus Senat начнется в конце 2025 года

Серийное производство обновленной версии Aurus Senat начнется на заводе в Елабуге в конце 2025 года. Об этом сообщают в пресс-службе Минпромторга РФ.

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Напомним, что рестайлинговая версия президентского лимузина Aurus была впервые продемонстрирована публике 7 мая на церемонии инаугурации главы государства Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что основные изменения затронули внешний облик машины.

В автомобиле была изменена передняя часть (решетка, оптика, передний бампер и капот), а также крылья. В целом этот лимузин является более современным в сравнении с предшественником, заявили создатели обновленного Aurus. Дизайн полностью разрабатывался в РФ.