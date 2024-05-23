Продажи Li Auto стартуют в соседней стране

Сейчас автомобильный бренд Li Auto представлен только в Китае, но в этом году продажи начнутся и в Казахстане, причём официально. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на неназванные источники. Сейчас бренд проходит процесс получения сертификата ОТТС на автомобили новой марки. Какие именно модели будут представлены в соседней стране, пока неизвестно.

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Ранее руководство китайской марки заявляло, что планирует выходить на внешние рынки не раньше 2028 года. Но недавно компания пересмотрела свои планы, запланировав покорение казахстанского рынка уже на 2024 год. Это вызвано двумя основными факторами. Во-первых, неофициально поставляемые за рубеж машины Li стали пользоваться высоким спросом. А во-вторых, руководство марки установило на этот год очень амбициозную планку продаж в 800 тыс. автомобилей. Но из-за отсутствия ажиотажа вокруг минивэна Mega, на которую марка делала ставку, ожидаемых результатов достичь пока не удаётся.

План продаж был скорректирован до 640 тыс. автомобилей. Но и для достижения этой цифры компания вынуждена выходить на внешние рынки, где конкуренция ниже.

Ранее представители марки Li официально объявили о выходе в страны Персидского Залива. Теперь же оказалось, что следующей остановкой марки станет Центральная Азия. А первой страной присутствия — Казахстан.

По информации от источников, китайская компания откроет представительство в Казахстане. Первый автосалон откроется в этом году в Астане. Сейчас Li Auto занимается получением ОТТС на свои автомобили на территории республики. О каких именно моделях идёт речь — пока неизвестно. Тем не менее, наибольшей популярностью в Казахстане пользуются гибридные кроссоверы L7 и L9, пока попадающие в страну по неофициальным каналам поставок.

Сейчас LiXiang выпускает две модельные линейки. Первая включает в себя гибридные кроссоверы и обозначается литерой L. К ней относят модели L6, L7, L8 и L9. Они делят идентичную платформу, дизайн и силовую установку. Отличиями выступают габариты, ёмкость тяговой батареи, компоновка салона и функциональное оснащение.

Вторая линейка Li Auto представлена электромобилями. Пока что единственным её представителем выступает полностью электрический минивэн Mega. Его продажи начались в марте 2024 года. Ранее компания сообщала, что в этом году также выйдет и полностью электрический кроссовер. Но рыночный провал Li Mega переменил эти планы. Электрический SUV под брендом Li появится на домашнем рынке только в 2025 году.