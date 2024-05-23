Jeep выпустит новый внедорожник с разгоном до «сотни» за 3,4 секунды

Компания Jeep анонсировала выход электрического внедорожника Wagoneer S. Его премьера запланирована на 30 мая, о чем объявил сам производитель, опубликовав видеотизер новинки.

Новый Jeep Wagoneer S станет первой полностью электрической моделью бренда для американского рынка. Этот полноприводный внедорожник получит два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 600 «лошадей». Заявленное производителем время разгона от нуля до «сотни» составит всего 3,4 секунды, а на одном заряде он сможет проезжать более 300 миль или 483 километра.

На опубликованном Jeep почти двухминутном видеоролике показано, как новый Wagoneer S соревнуется с Tesla Model Y Performance на гоночной трассе Уиллоу-Спрингс в Калифорнии. На видео не объявлен победитель этой импровизированной гонке, но на последнем кадре видно, как новая модель Jeep вырывается вперед.