У Voyah Free появилась бюджетная версия: задний привод и запас хода 318 км

Состоялся анонс выхода новой модификации кроссовера Voyah Free 318 - цифра в названии модели указывает на автономность модели.

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Внешне новинка ничем не отличается от других версий Free, за исключением красных суппортов, которые не достались даже новому Free Sport Edition, стартовавшему в России на днях. Фото интерьера не обнародованы, но вряд ли там можно ожидать каких-то сюрпризов.

Главное изменение - убрали один электродвигатель, размещённый на передней оси. Остался только задний, с отдачей 272 л.с. На турбированный ДВС 1.5 литра мощностью 150 л.с. возлагается задача генератора. Запас хода на чистом электричестве ожидаемо вырос, как отмечено выше, до 318 км. У полноприводных версий, представленных в РФ, он варьируется от 110 до 171 км.

Старт приёма заказов на Voyah Free 318 назначен на 30 мая. Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тысяч юаней (3,36 млн рублей).