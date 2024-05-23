Таксисты выступили против предрейсового осмотра

По мнению участников рынка пассажирских перевозок, действующий сегодня регламент работы, предусматривающий обязанность проходить медицинский осмотр перед выходом на линию, устарел. По мнению водителей, схема никак не влияет на безопасность движения и не спасает от аварий, в том числе с пострадавшими и погибшими.

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Как заявил глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, нынешние требования с медосмотру водителей и техосмотру транспортных средств пошли из 1930-х годов и не способны обеспечить страховку от ДТП.

С этим заявлением согласились также председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, а председатель профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов также подчеркнул, что проводить регулярный техосмотр современных автомобилей нет никакой необходимости в силу их надёжности.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день все проверки носят формальный характер, а в небольших городах и вовсе недоступны из-за ограниченного количества медицинских и технических пунктов проведения осмотра.

С предложением упростить предрейсовый осмотр выступили и в АНО «Цифровые платформы». Как говорится в письме на имя главы Минтранса Романа Старовойта, на смену очным визитам на осмотр можно внедрить цифровые методы контроля как за здоровьем водителей, так и за состоянием их транспорта.

В компании отметили, что сегодня существует более 30 различных решений для проведения процедур дистанционно. Один из наиболее востребованных у участников рынка — анализ голоса и зрачка водителя при помощи камеры и микрофона смартфона. Метод позволяет распознать усталость и состояние опьянения.

В АНО «Цифровые системы» подчеркнули, что современные методы позволят повысить доступность услуги для водителей, в том числе у самозанятых.

Стоит отметить, что, согласно статистике ГИБДД, в 2023 году было зарегистрировано 3 тысячи аварий с участием легковых такси — это на 7,4% меньше, чем в 2022-ом. В них погибло 112 человек, ещё 3,8 тысячи получили травмы.