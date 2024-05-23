Обновленные Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro превратились в Ebro S700 и S800

Сборку переименованных «китайцев» наладят в Барселоне на бывшем заводе Nissan. Испания и станет главным рынком для кроссоверов.

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Испанский бренд Ebro был основан еще в 1954 году, под ним локально выпускали преимущественно коммерческие автомобили. В 80-х фирму поглотил Nissan, так что от этой торговой марки потом отказались. Но несколько лет назад японцы решили избавиться от своего завода в Барселоне. А вот бренд Ebro был возрожден усилиями нескольких компаний – ему-то и «отдали» испанское предприятие. В качестве первой модели возрожденной марки был заявлен электрический пикап на базе Nissan Navara: близкий к серии прототип представили в прошлом году. В продажу грузовик пока так не поступил. Ну а бренд Ebro тем временем объявил о новом партнере и расширении гаммы.

Итак, партнером испанской марки стала китайская компания Chery. Новые модели – кроссоверы Embro S700 и S800, то есть Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro с другими эмблемами и шильдиками. Любопытно, что донорами оказались рестайлинговые «китайцы», причем паркетники с таким дизайном пока не продают даже на родине! Да, это именно рестайлинг от Chery, а не «переосмысление» дизайна брендом Ebro, ведь такие Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro показывали представителям СМИ в рамках прошедшего в апреле Пекинского автосалона.

Если сравнивать со знакомыми россиянам кроссоверами Chery, то другими сделали бамперы и оптику, вдобавок вместо привычной радиаторной решетки появились «заглушки». Кроме того, Chery Tiggo 8 Pro/Ebro S800 получил новый интерьер. Длина Ebro S700 равна 4513 мм, показатель трехрядного S800 – 4725 мм.

Оба паркетника Ebro будут доступны как в обычных бензиновых исполнениях, так и в виде подзаряжаемых гибридов.

«Традиционные» S700 и S800 предложат с бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. В состав установки гибридов войдут турбодвигатель 1.5 и электромотор, совокупная отдача – около 350 л.с.

Выпуск кроссоверов Ebro планируют начать на бывшем испанском заводе Nissan в конце текущего года. Очевидно, на первом этапе это будет отверточная сборка, однако впоследствии марка намерена углубить локализацию и привлечь местных поставщиков. Цены пока не названы.

Напомним, Chery также давно сотрудничает с другой небольшой европейской фирмой – итальянской DS Automobiles. Кроме того, паркетник Chery Tiggo 7 стал донором для первенца нового российского бренда Xcite.