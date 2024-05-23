Завод «Москвич» приостановил производство электрокара 3е в 2024 году

АО «Московский автомобильный завод Москвич» в 2024 году выпустил всего 37 электромобилей «Москвич 3е» и больше до конца года производить не планирует. Это следует из официальной справки (есть в распоряжении «Газеты.Ru») Минпромторга России, направленной в ответ на запрос председателя комитета Совета Федерации по экономической политике России Андрея Кутепова.

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В письме министерство, в частности, приводит точные прогнозы по производству электромобилей российскими автозаводами на текущий 2024 год. Так, по данным Минпромторга, в 2024 году «Москвич» запланировал сборку всего 37 электрокаров и эти машины уже сошли с конвейера предприятия. Таким образом, производство модели по сравнению с прошлым годом сократилось в 135 раз — в 2023 году компания собрала 5005 штук «Москвич 3е». В декабре 2023 года гендиректор «КамАЗа» (является технологическим партнером «Москвича») Сергей Когогин говорил, что продажи электромобилей «Москвич 3е» оказались ниже ожиданий.

Кроме того, согласно справке Минпромторга, самые значительные планы по производству электрического автотранспорта в 2024 году у липецкого завода «Моторинвест». По данным министерства, он планирует выпустить 3133 электрокара. Второе место по планируемым объемам рынка у калининградского завода «Автотор» — 1110 штук.

На третьей строчке по прогнозам производства стоит челнинский «КамАЗ» — 688 электробусов должно быть изготовлено. Четвертое место по планам на производство у «АвтоВАЗа» (580 шт.). Замыкает пятерку крупнейших производителей электромобилей России в 2024 году компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» из Ленобласти (568 шт.).

Всего с начала 2024 года и по ситуации на 14 мая в России реализовано 8742 электромобиля, что на 231% превосходит результат за аналогичный период прошлого года. Минпромторг ожидает, что по итогу 2024 года будет собрано 6698 электромобилей в РФ (минус 62%).

Объёмы производства электромобилей нельзя назвать высокими, даже несмотря на существование мощного государственного стимулирования спроса, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Скидки почти под 1 млн рублей, субсидии, это действительно серьёзный шаг, серьёзная поддержка для того, чтобы взять электромобиль, но при ценах в районе 4 млн рублей и выше за модели Evolute, «Москвич» и так далее, желающих их приобрести просто нет. Поэтому основные, к глубокому сожалению, получатели этих субсидий – это разного рода аффилированные с государством компании или госструктуры», – объясняет Шапарин.

Собеседник полагает, что россиянам нужны другие электромобили — не за 4 млн рублей и даже не за 2,5 миллиона рублей, как обещает российский стартап «Атом». Россиянам нужен «народный электромобиль» стоимостью до 1 млн рублей, с аккумуляторами, позволяющими проезжать около 300 км. По словам Шапарина, критически важно, чтобы электрификация транспорта не была навязанной, а цена электромобиля не должна быть выше сравнимого автомобиля с ДВС.