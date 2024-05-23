Официально: проект российского электрокара Zetta не закрыт

Как сообщает портал «Автоброкер клуб», на связь с журналистами вышел генеральный директор ООО «Зетта» А. Н Ли. По его словам, «проект продолжает существовать, и в настоящее время идет реорганизация процессов, производства и замена компонентной базы». Он также уточнил, что здание, которое ранее называли имуществом компании, «Зетта» лишь арендовала, а информацию о продаже оборудования он назвал недостоверной. При этом уголовное дело, возбужденное в отношении ООО «Зетта», не было упомянуто.

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Zetta — проект «первого российского электромобиля», существующий с 2017 года. Он предполагал производство трехдверного электрического сити-кара длиной чуть более трех метров: у него должен был быть металлический каркас, композитные навесные панели и асинхронные мотор-колеса Дуюнова, разгоняющие машину до 120 километров в час. Запас хода без подзарядки — 180 километров, а цена — чуть больше полумиллиона рублей.

В 2022 году появилась информация, что компания собрала всего пять экземпляров Zetta, и на этом работа над моделью забуксовала из-за недостатка финансирования. В Минпромторге, на бюджетные средства которого, в частности, и разрабатывался электромобиль, тогда заявили, что «не получали информации о прекращении работы над проектом», и добавили, что, по данным министерства, «Зетта» занимается привлечением новых инвестиций.

В следующий раз о Zetta вспомнили в апреле этого года: вновь появилась информация, что проект провалился, а компания якобы разорилась и вынуждена распродать имущество, в том числе здание в Тольятти и оборудование. Последнее оказалось лишь слухом — помещение компания арендовала, а от оборудования не избавлялась.

Что известно наверняка, так это то, что прокуратура Самарской области провела прокурорскую проверку, по результатам которой в отношении тольяттинского ООО «Зетта» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Стартап заключил соглашение с Минпромторгом и получил от государства субсидию в размере 284 миллионов рублей — она поступила на счет «Зетты» еще в конце 2017 года. Однако условия соглашения компания не выполнила в установленный срок: объем завершенных работ составляет от 21 до 47 процентов. Что будет с проектом дальше, пока неизвестно.