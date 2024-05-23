В России резко упало производство автомобилей

В период с января по апрель 2024 года на российском рынке заметно уменьшилась доля автомобилей отечественной сборки, несмотря на рост их продаж. К такому выводу пришли эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ), проанализировав рынок легковых машин.

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В исследовании говорится, что если в мае 2023 года автомобили российской сборки занимали более половины рынка — 54,4%, или 133,3 тысячи реализованных транспортных средств — то теперь их доля сократилась до 40,3% (186,1 тысячи машин).

Одновременно эксперты отмечают резкий всплеск спроса россиян на технику, которая была собрана в Китае. За год их доля выросла с 26,6% до 50,7% (234,1 тысячи штук).

«Пока, как мы видим, китайские автоконцерны не спешат разворачивать производство в России, а наращивают импорт, в том числе и ушедших из России брендов. Так, за год продажи произведенных в Китае автомобилей Toyota выросли на 241%, продажи “китайских” автомобилей Mazda — на 189%», — заключили аналитики.

Ранее возрождение отечественной «Волги» оценили в 60 млрд рублей. В компании «Производство легковых автомобилей» которая займётся реализацией проекта Volga, подсчитали, что общий объём инвестиций, включая разработку компонентной базы и запуск серийного производства на площадке в Нижнем Новгороде, обойдётся в 60 млрд рублей.

В мае также сообщалось, что сборка российского электрокара «Атом» начнётся в 2025 году. На выставке «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде, была представлена операционная система для нового отечественного электрического хэтчбека. Помимо этого, глава КамАЗа Сергей Когогин объявил сроки запуска производства модели.