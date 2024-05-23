Марка Sollers по просьбам россиян доработала модель Atlant

Sollers Atlant — это переименованный JAC Sunray, который выпускается бывшим заводом Ford (в Елабуге ранее делали модель Transit). Поначалу машины делали крупноузловым методом, а сейчас освоен полный цикл со сваркой, окраской и сборкой. И это позволило вылечить многие «детские болезни».

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Год назад редакция Quto отмечала, что толщина наружного лакокрасочного слоя составляет всего 60 микрон, а внутреннего — всего 30. Но сейчас слой краски стал вдвое тольще. Что касается ранее проданных автомобилей, то состояние ЛКП проверяется на каждом ТО: в случае обнаружения «рыжиков» их устраняют по гарантии.

Кроме того, с марта 2024 года внедрено нанесение защитной мастики на элементы рамы, так как некоторые перевозчики успели пожаловаться на коррозию лонжеронов (в первую очередь, в местах сварных швов). На уже эксплуатируемых «Атлантах» следы ржавчины также решаются благодаря гарантии.

Ещё один минус — это открытая всем ветрам задних фонарей на версии шасси. Это весной появилась балка нового образца — с защищённой оптикой. Соответственно, с июля всем машинам, что приедут на плановое ТО, деталь нового образца поставят совершенно бесплатно.

Между тем, в Москве снова можно купить фургоны IVECO Daily. Как выяснила редакция Quto, сразу несколько российских компаний начали возить «Дейли» китайской сборки. Машина оснащена 3-литровым 146-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой.