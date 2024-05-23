Представлен абсолютно новый электрический кроссовер Kia

Компания Kia представила свой новый компактный электрический кроссовер Kia EV3. Это серийная версия представленного в прошлом году на Kia EV Day концепт-кара EV3 Concept.

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Новый Kia EV3, построенный на электрической платформе E-GMP, является самым компактным серийным электрокаром Kia на сегодняшний день. Длина его кузова составляет 4300 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1560 мм.

Дизайн EV3 был вдохновлен флагманским EV9, получив фирменное «лицо тигра» спереди и тонкие светодиодные фары. Автомобиль будет доступен в общей сложности в девяти цветах кузова, включая четыре эксклюзивных оттенка.

В салоне автомобиля установят широкую панель диагональю почти 30 дюймов, разделенную на 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 5-дюймовый экран для управления климат-контролем и 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. В списке опций модели значатся круиз-контроль, навигационная система, усовершенствованная система помощи водителю, цифровой ключ, новая технология рекуперативного торможения i-Pedal 3.0 и голосовой помощник Kia AI Assistant на основе искусственного интеллекта.

Новый электрокар Kia будет предлагаться с двумя батареями емкостью 58,3 кВт*ч и 81,4 кВт*ч на выбор. В базовом исполнении автомобиль получит установленный на передней оси электродвигатель мощностью 204 л.с., который позволит ему разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. Максимальная скорость будет ограничена на отметке 170 км/ч. Запас хода дальнобойной версии Kia EV3 с аккумулятором увеличенной емкости составит 600 км по циклу WLTP.