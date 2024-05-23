$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Санкции? Нет, не слышали: на рынок России завезли много моделей ушедших брендов

Российские дилеры завезли в страну сразу несколько моделей автомобилей, бренды которых покинули авторынок РФ, речь идет о Suzuki Grand Vitara, Subaru Outback, Kia Sportage, BMW X5, Mitsubishi Montero Sport и Mazda, цены на которые варьируются от 4 до 16 млн рублей.

Российские дилеры в обход санкций продают новые BMW X5, Kia Sportage и Mazda 6
© BMW

Отмечается, что все модели завезены по схеме параллельного импорта. Партию кроссоверов Suzuki Grand Vitara привезут в ближайшее время в топовой версии, по цене примерно 4,3 млн руб. Ранее у дилеров были уже были экземпляры Suzuki Grand Vitara, но в более простых версия по цене от 3,8 млн до 4,1 млн рублей.

«Автомобиль стоит 4,5 млн рублей, есть гарантия — два года. Сэкономить можно, оформив кредит или сдав старую машину в трейд-ин. Выгода может составить до 500 тыс. рублей. У машины есть камеры кругового обзора, климат-контроль, парктроники по кругу, круиз-контроль, датчик дождя и света, а также подогрев всех сидений», – перечислил продавец.

Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

Самой дорогой новинкой у московских дилеров стал полноприводный BMW X5 с дизельным мотором объемом 3,0 л. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, что касается цены, то она составляет более 16 млн рублей. Есть гарантия на два года или 100 тыс. км пробега.

Также в Россию завезли партию новых Mitsubishi Montero Sport. Ранее этот рамный внедорожник по параллельному импорту уже продавался в России и стоил 5 млн руб. Теперь у дилера появилась старшая версия модели, которая стоит уже 6,2 млн руб.

Рамный внедорожник Mitsubishi Montero Sport доступен с бензиновым мотором объемом 3,0 л и мощностью 216 л.с., полный привод и очень богатый набор опций. За топовую версию продавец запросил 6,2 млн рублей.

В продажу поступят новые модели китайских брендов – BYD Qin L и Leapmotor C16, ни о цене, ни о комплектации пока нет информации, но с большой долей вероятности, стоимость будет выше, чем на китайском рынке.

Автоновости
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero
Suzuki Grand Vitara
Subaru Outback
BMW X5
Kia Sportage
BYD
Suzuki
Mazda
Subaru
Kia
BMW
Mitsubishi