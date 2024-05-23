Внедорожник Ineos Grenadier отправили на тесты в соляную шахту

Внедорожник Ineos Grenadier всё ещё проходит ресурсные испытания, и одно из них — это работа на соляной шахте в Германии. Требования к технике здесь особые, но создатели «Гренадера» не сомневаются в надежности машины. Её и раньше тестировали в экстремальных условиях: при минус 35 градусах по Цельсию и на высоте 2500 метров над уровнем моря.

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Компания Ineos продолжает испытания внедорожника Grenadier, и сейчас наступил один из самый сложных этапов расширенной программы тестирования. Он проходит на соляной шахте в центральной Германии, на глубине 1,3 километра. Здесь к технике предъявляют особые требования — и, как говорится в сообщении марки, Grenadier с завода приспособлен к работе в таких условиях.

© Ineos

Машина оснащена защитой днища, в том числе в районе бензобака, обладает лучшей в классе коррозийной стойкостью (что является весомым плюсом при работе в агрессивной соляной среде) и окрашена электростатическим способом. Вдобавок к этому полости в кузове «Гренадера» залиты воском, а снаружи нанесено прочное порошковое покрытие.

© Ineos

Гамма силовых установок внедорожника состоит из бензиновой «шестерки» BMW B58 и дизеля B57. В первом случае отдача составляет 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, во втором — 249 сил и 550 Нм. Коробка передач одна — это восьмидиапазонный автомат ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы. Привод полный, с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой центрального дифференциала.

© Ineos

Дополнительно Grenadier можно оснастить блокировками межколесных дифференциалов, шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркелем, внешними «разгрузочными поясами» и дополнительным аккумулятором. Цены в Великобритании начинаются от 64 500 фунтов стерлингов, что эквивалентно 7,4 миллиона рублей.