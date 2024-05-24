Седаны Dongfeng Aeolus Shine Max появились в такси Москвы

Столичный сервис пассажирских перевозок NEXT пополнил свой таксопарк новыми автомобилями китайского бренда. Уточняется, что компания закупила сразу 100 единиц техники в топовой комплектации Luxury, которые уже выехали на московские дороги.

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Уточняется, то приобретение новых бизнес-седанов является для оператора важным шагом на пути повышения качества сервиса для пользователей такси. В тарифной классификации Яндекс.Такси четырёхдверка относится к категории «Комфорт+», а благодаря колёсной базе в 2770 мм пассажиры смогут разместиться с максимальным удобством.

Дополнительное ощущение пространства дарит панорамная крыша с люком и датчиков автоматического закрытия в случае дождя. Помимо этого, модель оборудована климат-контролем с отдельными воздуховодами для пассажиров второго ряда сидений.

Также перечень оснащения седана включает в себя отделку салона экокожей с перфорацией, электрические регулировки переднего пассажирского сиденья, центральный подлокотник с подстаканниками на заднем ряду, несколько разъёмов USB и беспроводная зарядка для смартфона. Сами мобильные устройства можно разместить с небольших нишах.

За безопасность здесь отвечают 5 камер, 5 радаров и 4 ультразвуковых датчика. На их базе работает порядка двух десятков водительских ассистентов, в том числе экстренное автоторможение, помощник при перестроении, мониторинг усталости перевозчика, система предупреждения о фронтальном столкновении и об опасности при открытой двери.

Водителю же доступны 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, сиденье с подогревом, вентиляцией, функцией массажа и памятью настроек, круиз-контроль и многофункциональный руль.

Под капотом модели установлен 1,5-литровый турбомотор с отдачей 190 сил и 320 Нм крутящего момента, с которым сочетается 7-ступенчатый «робот». Агрегаты обеспечивают разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды, а расход топлива равен 6,2 литра бензина на 100 км пути в смешанном цикле.

В России цены на Dongfeng Aeolus Shine Max начинаются от 2 199 000 рублей.