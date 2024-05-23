В Москве приостановят регистрацию автомобилей

В связи с проведением плановых технических работ, в многофункциональных центрах Москвы не будут регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы. Газета.Ru

«В связи с проведением 26 мая 2024 года с 09:00 до 22:00 плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в многофункциональных центрах города Москвы будет приостановлено», - сказали в ведомстве. ТАСС

В ведомстве уточнили, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме. Москва24