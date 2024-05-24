Пикапы Lada Granta начали делать на новом производстве
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, которого сопровождал исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов, посетили территорию бывшего Опытно-промышленного производства автогиганта. Там теперь будут выпускать автомобили ВИС — это, в первую очередь, полурамные пикапы на базе «Гранты».
Прежде АвтоВАЗ отправлял на площадку «ВИС Авто» готовые кузова, от которых затем отрезалась задняя часть, чтобы приварить полураму. Такой полуфабрикат далее приходилось везти на АвтоВАЗ для окраски, а затем переправлять обратно для конечной сборки. Длина плеча составляла 15 километров.
Теперь весь производственный цикл будет сосредоточен на территории автогиганта. С этого момента качество автомобилей вырастет, а объёмы производства станут больше. Первая партия коммерческих «Лад», собранных на новом месте, была отгружена дилерам на этой неделе.
Ранее АвтоВАЗ рассказал, как изменился завод за время отпуска. В общей сложности за время двухнедельных корпоративных каникул было выполнено 8216 различных работ на сумму около 330 млн рублей. В частности, немало было сделано на линиях заготовки деталей для «Нивы».