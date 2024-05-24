Пикапы Lada Granta начали делать на новом производстве

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, которого сопровождал исполнительный вице-президент по производству Михаил Рябов, посетили территорию бывшего Опытно-промышленного производства автогиганта. Там теперь будут выпускать автомобили ВИС — это, в первую очередь, полурамные пикапы на базе «Гранты».

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Прежде АвтоВАЗ отправлял на площадку «ВИС Авто» готовые кузова, от которых затем отрезалась задняя часть, чтобы приварить полураму. Такой полуфабрикат далее приходилось везти на АвтоВАЗ для окраски, а затем переправлять обратно для конечной сборки. Длина плеча составляла 15 километров.

Теперь весь производственный цикл будет сосредоточен на территории автогиганта. С этого момента качество автомобилей вырастет, а объёмы производства станут больше. Первая партия коммерческих «Лад», собранных на новом месте, была отгружена дилерам на этой неделе.

Ранее АвтоВАЗ рассказал, как изменился завод за время отпуска. В общей сложности за время двухнедельных корпоративных каникул было выполнено 8216 различных работ на сумму около 330 млн рублей. В частности, немало было сделано на линиях заготовки деталей для «Нивы».