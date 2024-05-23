"Москвич": Завод не приостанавливал производство электромобилей

Издание "Газета.ru" сообщило, что в 2024 году завод "Москвич" выпустил всего 37 электромобилей "Москвич 3е". При этом больше таких машин до конца года производить не планируют. "Российская газета" обратилась в пресс-службу возрожденного бренда по этому поводу. Вот что нам ответили.

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"Завод "Москвич" не приостанавливал производство электромобилей "Москвич 3е". Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тысячи электромобилей", - сообщили в компании.

Напомним, "Москвич 3е" сейчас стоит 3 025 000 рублей. Модель оснащена электромотором мощностью 50 кВт (193 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А⋅ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км. Привод только передний.

"Москвич 3е" можно зарядить от быстрой зарядки (DC) до 100% примерно за 1,5 часа, подзарядка от 20 до 80% займет всего 45 минут. На обычной станции (АС) электромобиль будет полностью готов к поездке через 6,5 часов. Наконец, можно подключиться к стандартной розетке 220В - полный заряд займет около 24 часов.