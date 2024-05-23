Появились подробности об обновленном Volkswagen Golf GTI Clubsport

Самый мощный переднеприводный Golf представят в последний день мая. Машина получит новую мультимедиа с ChatGPT, подсветку логотипа на решетке радиатора, электронноуправляемый дифференциал в передней оси и ездовой режим Special с настройками под холмистую Северную петлю. Отдача двигателя рестайлинговой модели пока неизвестна. У предшественника было 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

© Motor.ru

Рестайлинговый Volkswagen Golf GTI Clubsport отпразднует мировую премьеру 31 мая, в преддверии старта марафона ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. На него уже навесили ярлык «самого мощного переднеприводного „Гольфа“», хотя не сообщили главного — отдачи турбомотора 2.0 TSI. Предшественник располагал 300 лошадиными силами и 400 Нм крутящего момента, но даже они не смогли помочь ему побить рекорд Renault Megane R.S. Trophy-R на Нюрбургринге.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Хэтчбек слегка изменится внешне, получит другую оптику и подсветку эмблемы на решетке радиатора. Штатные 19-дюймовые колеса нового дизайна за доплату можно будет заменить на кованые, каждое — массой всего восемь килограммов. В салоне появится новый многофункциональный руль и медиасистема, оснащенная голосовым помощником IDA и ChatGPT. В списке стандартного оснащения по-прежнему будут электронноуправляемый дифференциал в передней оси и ездовой режим Special, учитывающий топологию Северной петли. Адаптивная подвеска DCC — опция.

© Volkswagen

Ещё на ADAC RAVENOL 24h Nürburgring можно будет увидеть Golf GTI Clubsport 24h. Гоночный хэтч построен подразделением Volkswagen Motorsport и оснащен турбомотором 2.0 TSI мощностью 348 сил и 450 Нм момента, работающим на смеси E20. Высокотехнологичное топливо разработано Shell. Оно помогает повысить эффективность работы двигателя и вдобавок менее вредно для экологии, чем привычные смеси E5 и E10. Выбросы углекислого газа здесь ниже на 35—40 процентов, так как топливо почти наполовину состоит из возобновляемого сырья — преимущественно пищевых отходов. Компанию современным «Гольфам» составит 1980 Golf GTI Group 2.