Мощный Jeep Wagoneer S сравнили с главным конкурентом от Tesla

Новый электрический Джип будет иметь двухмоторный полный привод: суммарная отдача системы превысит 600 л.с. Премьеру кроссовера проведут на следующей неделе.

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В виде концепта электрокросс Jeep Wagoneer S показали еще в 2022-м, а в начале года нынешнего концерн Stellantis распространил первые изображения готовой к производству модели. Теперь же опубликован промо-ролик с предсерийным паркетником, вдобавок пара свежих картинок обнаружилась на американском сайте Джипа. Полноценная презентация пройдет в США 30 мая (по местному времени).

Напомним, в основу Jeep Wagoneer S легла новая платформа STLA Large от Stellantis. Паркетник будет иметь двухмоторный полный привод. По уточненным данным, совокупная отдача составит 608 л.с. и 836 Нм. С места до 97 км/ч полноприводный электрокар Jeep сможет разогнаться за 3,4 секунды – это на 0,1 секунды меньше, чем было озвучено ранее. Правда, Jeep все же уточняет, что все указанные показатели пока действительны именно для предсерийной версии. А вот данных о батареях по-прежнему нет. Известно лишь, что запас хода превысит 480 км.

В видео Wagoneer S сравнили с паркетником Tesla Model Y в топ-версии Performance, который Stellantis, очевидно, считает главным конкурентом своей модели. «Электрички» гоняются на трассе в Калифорнии, и новый Jeep, разумеется, нет-нет, да и вырывается вперед. Впрочем, в ролике так и не показали, какой электрокар все же пришел первым. Между тем, согласно официальному американскому сайту Теслы, с 0 до 97 км/ч Model Y Performance разгоняется за 3,5 секунды.

Что же касается дизайна, то товарный Jeep Wagoneer S в целом сохранит облик своего предвестника образца 2022 года. Особенности – вогнутая «радиаторная решетка» с фамильными «прорезями», заквадраченные колесные арки и оформленные в виде единой плашки задние фонари. В салоне будет сразу четыре экрана – это приборка, центральный и пассажирский тачскрины мультимедийной системы и отдельная сенсорная панель, отвечающая за управление «климатом» и другими функциями.

В Штатах заказы на электрокросс Jeep Wagoneer S откроют осенью. Ожидается, что модель доберется и до других рынков.

Между тем, по неофициальным данным, впоследствии Wagoneer S может получить ДВС – видимо, это будет гибрид.