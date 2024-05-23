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В Госдуме предложили ужесточить наказание за сокрытие автономеров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные знаки. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В Госдуме предложили ужесточить наказание за сокрытие автономеров
© РИА Новости

Согласно документу, аналогичное наказание последует за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков или же с видоизмененными знаками.

Решение будет актуальным в условиях развития современных технологий, позволяющих скрыть либо видоизменить государственные регистрационные знаки, отметили авторы статьи. .

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что сейчас штраф за это нарушение составляет 5 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю может грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Эксперт пояснил, что проeкт поправок к КоАП выдeляет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств.

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