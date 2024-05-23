В Госдуме предложили ужесточить наказание за сокрытие автономеров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные знаки. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Согласно документу, аналогичное наказание последует за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков или же с видоизмененными знаками.

Решение будет актуальным в условиях развития современных технологий, позволяющих скрыть либо видоизменить государственные регистрационные знаки, отметили авторы статьи. .

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что сейчас штраф за это нарушение составляет 5 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю может грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Эксперт пояснил, что проeкт поправок к КоАП выдeляет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств.