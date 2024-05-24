Депутат предложил запретить выносить штрафы с передвижных камер на дорогах

В Госдуму внесен законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается запретить автоматически выносить штрафы автовладельцам с передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений.

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Напомним, что камеры на дорогах бывают разные. Есть стационарные, которые устанавливаются на столбах и иных опорах. Есть передвижные. Это либо пресловутые треноги, которые уже отживают свой век, либо те, которые установлены на специальных автомобилях. Есть мобильные. Это те, которые устанавливаются в автомобилях, а также в общественном транспорте и позволяют выявлять нарушения прямо в движении. Так вот сейчас в автоматическом режиме выносятся штрафы автовладельцам и с тех, и с других, и с третьих устройств. То есть, штраф получает собственник машины, несмотря на то, кто был за рулем. И именно собственник должен доказывать, что не он находился за рулем. Это некое исключение из презумпции невиновности.

Как считает автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передвижные комплексы используются в основном частными структурами для выявления нарушений скоростного режима. В обязанности этих частных структур, эксплуатирующих камеры видеофиксации, входит не только выявление нарушений, но и распечатка и доставка постановлений о наложении административных штрафов до конкретных собственников транспортных средств.

При этом устанавливаются такие комплексы, как правило, не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где водители часто допускают незначительное нарушение скоростного режима. Для увеличения количества выявленных административных правонарушений недобросовестные владельцы таких комплексов порой некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности.

Обжалование таких необоснованно вынесенных постановлений связано со значительными временными, физическими, моральными и материальными издержками, в том числе в связи с тем, что такие камеры, в отличие от стационарных комплексов, могут менять свое расположение практически ежедневно.

Поэтому депутат предлагает сохранить в Кодексе исключение в презумпции невиновности только для стационарных камер. Передвижные и мобильные комплексы тоже имеют право на существование. Но только в качестве предоставления материалов о правонарушении, которое потом будет расследовать сотрудник ГИБДД. То есть, возбуждать административное производство, устанавливать конкретного нарушителя. А именно того, кто сидел за рулем. Составлять в отношении него протокол, если факт нарушения будет установлен и доказан.

Такой подход, по мнению Ярослава Нилова, позволит защитить права собственников транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности.

Напомним, что у нас на дорогах функционируют почти 30 тысяч комплексов фотовидеофиксации. Большинство из них стационарные. Передвижных и мобильных не так уж много. Так что отказ от их использования для автоматического оформления штрафов к большой потере для бюджетов мог бы не привести, если бы не одно "но".

Места установки стационарных камер водителям известны. А появление автомобиля с передвижным комплексом, как правило, неожиданность. А уж тем более использование мобильных комплексов. Впрочем, мобильные комплексы, как правило, применяются для выявления таких нарушений, как движение по выделенной полосе, нарушение правил перестроения или маневрирования. Для замера скорости они не используются.