Обновленный Lexus ES: первые изображения

Не так давно компания Lexus распространила тизер с будущими моделями, на котором можно разглядеть и обновлённый седан ES. Каким он будет?

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Среднеразмерный седан ES является одной из самых старых моделей компании — первое поколение было представлено в 1989 году, в том же, в котором и была основана марка Lexus (второй моделью на то время был представительский LS). Сегодня на конвейере уже седьмая генерация автомобиля, премьера которой состоялась в 2018 году. С тех пор ES получил пару раз относительно небольшие обновления, а сейчас, судя по тизеру, готовится что-то более серьёзное.

Пока в нашем распоряжении есть единственное изображение автомобиля с видом спереди, на котором видно, что седан получит полностью новую переднюю часть. Здесь новые фары более простой формы с фирменной «галочкой» светодиодных ходовых огней, узкая решётка радиатора между ними и новый массивный бампер. Стоит отметить, что, по всей вероятности, на тизере изображена полностью электрическая модификация седана, однако можем предположить, что традиционная версия получит аналогичные изменения во внешнем виде. Сбоку никаких существенных отличий не ожидается, сзади же можно ожидать появление новых фонарей: мы изобразили вариант, сделанный в стиле новых моделей компании. Кроме того, изображённый на рендере седан получил новый задний бампер.

Нынешний Lexus ES построен на платформе Global Architecture-K (входит в семейство TNGA), которую также использует Toyota Camry последних двух поколений. Что же касается силовых установок, то здесь наиболее существенным обновлением могут стать вышеупомянутые полностью электрические версии. Косвенным подтверждением этого является и тот факт, что японская компания недавно зарегистрировала индексы ES350e и ES500e.

Премьера новинки может состояться уже в ближайшие месяцы.