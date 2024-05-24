В Совфеде предложили ввести еще один штраф для самокатчиков

В законопроект, вводящий штраф до 30 тыс. рублей для пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), планируется включить санкции за вождение с мобильным телефоном без устройства hands-free. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Один из авторов документа, члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

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«Господин Шейкин вчера раскрыл детали доработки перспективных поправок — уже сейчас они готовятся ко второму чтению. В частности, не исключено появление санкции за управление СИМ с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — по аналогии с запретом, который действует для автомобилистов», — говорится в сообщении.

Законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипедистов, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года.

Так, согласно документу, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — в размере до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тыс. рублей.

Также сообщалось, что Санкт-Петербурге с 1 мая пешие инспекторы и автомобили с установленными системами фото-видео фиксации начали выявлять нарушения ПДД, совершенные электросамокатчиками и прочими пользователями СИМ.