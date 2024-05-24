Новые автомобили марки «Волга» показали на видео

В Нижнем Новгороде состоялся предпремьерный показ автомобилей Volda. Машины были представлены гостям конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Выпуском трёх моделей займётся компания «Производство легковых автомобилей», а местом сборки станет нижегородский конвейер, где прежде выпускались «Фольксвагены» и «Шкоды».

По предварительным данным, российский седан Volga C40 будет построен на базе модели Changan Raeton Plus, в основу кроссоверов К30 и К40 лягут «паркетники» Oshan X5 Plus и Changan Uni-Z, соответственно.

Все машины оснащаются двигателями мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатым «роботом», а в перечне оснащения — современные водительские ассистенты. Даже вседорожники будут иметь строго передний привод.

Предполагается, что производство автомобилей будет налажено на арендованных мощностях Горьковского автозавода до конца текущего года, а продавать их планируется через дилерские центры Skoda.

Как заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, стоимость седана С40 составит порядка 2,5 млн рублей. Также эксперт спрогнозировал, что кроссовер К30 будет стоить от 2,5 до 3,5 млн, а флагманский К40 — от 3,0 до 3,5 млн.