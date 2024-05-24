СМИ узнали о планах Toyota Motor выйти из числа спонсоров Олимпиад

Японский автомобильный гигант Toyota Motor выйдет из числа спонсоров Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

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Также отмечается, что у корпорации отсутствуют планы по продлению контракта с Международным олимпийским комитетом (МОК). Источники агентства подчеркивают, что фирма была готова сохранить спонсорство лишь в отношении Паралимпиад. При этом МОК не одобрил данное решение.

Стороны заключили контракт более 10 лет назад. Он рассчитан до текущего года. Что касается суммы соглашения, то она составляет более 100 млрд иен (около $640 млн по текущему курсу), пишет агентство. Число автомобилей, которые были предоставлены корпорацией организаторам Олимпиады в Париже, составляет более 3 тысячи единиц. Речь идет по большей части об экологически чистых машинах на водородном топливе. Подчеркивается, что фирма выходит из числа спонсоров из-за недовольства эффективностью использования предоставляемых средств.

Ранее сообщалось, что Subaru совместно с Toyota выпустит три электромобиля к 2026 году. Как написал портал Automotive News, таким образом компания пытается минимизировать риски в условиях нестабильного рынка электромобилей.