В России зафиксирован бум автокредитов

В марте объём выданных автокредитов в РФ достиг 1,8 трлн рублей. Показатель может достигнуть 2 трлн рублей уже в июне. Об ажиотаже на заёмные средства на автомобили рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. По мнению эксперта, «разогрев рынка» автокредита происходит в том числе благодаря охлаждению рынка ипотеки.

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По состоянию на 1 марта автокредит вырос на 47,7% за один год и достиг уровня 1,82 трлн рублей. Если нынешний высокий темп сохранится, то объём заёмных средств на автомобили может достигнуть 2 трлн рублей в июне этого года, отметил аналитик.

В общем объёме розничного кредита доля ссуд на автомобили на 1 марта составила 5,4%.

«Эта статистика наглядно показывает, что на рынке автокредита происходит бум. Понятно, что перегрев рынка беспокоит регулятора, и ЦБ, скорее всего, будет охлаждать этот рынок подобно тому, как он охлаждает рынок ипотеки и необеспеченного потребительского кредита», — считает эксперт.

В феврале россияне оформили рекордное количество автокредитов и побили рекорд за пять лет по покупке автомобилей с заёмными средствами. Было оформлено более 100 тыс. займов общей суммой почти 150 млрд рублей.