Bugatti стилизовала Chiron Super Sport под редкий Type 55

Он стилизован под Type 55 Super Sport Жана Бугатти и выпущен в единственном экземпляре. Машину отличает черно-желтый окрас, декор из затухающих узоров внутри и снаружи, а также ряд декоративных элементов, разработанных отделением персонализации Bugatti sur Mesure. В движение гиперкар приводит квадротурбомотором W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

© Motor.ru

Очередной проект Bugatti sur Mesure основан на Chiron Super Sport и называется «55 1 of 1». Цифры указывают на источник вдохновения — Type 55 Super Sport Жана Бугатти, и тираж — всего один экземпляр. Гиперкар несет на себе столь любимый Этторе Бугатти черно-желтый окрас. Причем задача стояла не просто с помощью цвета стилизовать «Широн» под Type 55, но и сохранить целостность облика.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Затухающие узоры на передке перекочевали с Chiron Pur Sport Gran Prix. Правда, вместо монограмм EB использованы числа 55, и издалека всё это напоминает крылья довоенной модели. Другие особенности: черные 10-спицевые колеса, эмблема EB в желтом цвете и надпись «55 1 of 1» на нижней плоскости антикрыла. Салон «Широна» отделан черной кожей с желтыми акцентами. Затухающий узор на дверях с инвертированными цветами вышит вручную. Пороги и памятую плашку украшает подпись Жана Бугатти.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

В движение гиперкар приводится стандартный для Chiron Super Sport квадротурбомотором W16 8.0 с отдачей 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, в котором скорректированы передаточные числа, позволяет разгоняться до 300 километров в час всего за 12,1 секунды. Предельная скорость «Суперспорта» — 440 километров в час.