Дилер рассказал, когда стартуют продажи нового GAC GS3 в России

Новый GAC GS3 сейчас находится в поставке, он появится у дилеров в конце мая. Об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон GAC" Олег Серёжников.

"Стоимость кроссовера будет официально объявлена на премьере новинки, которая состоится 3 июня. У нас модель будет представлена во всей цветовой палитре (белый, серебряный, серый оттенки, а также в двух необычных цветах - ярко-голубом и графеновом). Начать продажи GAC GS3 мы планируем сразу после официальной презентации модели", - отметил Серёжников.

Новый GAC GS3 - это переднеприводный кроссовер с бензиновым двигателем 170 л.с., роботизированной коробкой передач, кожаным салоном.

Модель оснащена многочисленными опциями комфорта и безопасности, в частности, подогревом передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал, системой адаптивного круиз-контроля, удержания при подъеме, активной системой помощи при торможении, бесключевым доступом.

Ранее "РГ" первой сообщала, что марка GAC закончила продажи в России кроссовера GS5.