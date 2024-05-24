На рынке автокредитов происходит бум

На рынке автокредитов наблюдается бум - объем в России к марту составил 1,8 триллиона рублей. С таким заявлением выступил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает агентство «Прайм».

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Специалист ссылается на данные Центробанка РФ. По его словам, «автокредит вырос за год на 47,7%». При условии сохранения столь высокого темпа роста автокредит может выйти на уровень в 2 триллионов рублей в июне этого года, подчеркнул аналитик. Сообщается, что в общем объеме розничного кредита доля ссуд на автомобили на 1 марта составила 5,4%.

Осадчий отметил, что перегрев рынка вызывает беспокойство у ЦБ. Регулятор, вероятно, начнет охлаждать этот рынок, как он охлаждает рынок ипотеки и необеспеченного потребительского кредита, добавил он.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро» сообщило, что российские банки сейчас реже выдают физлицам автокредиты с низким первоначальным взносом (ПВ), чем раньше. В третьем месяце года доля ссуд, по которым клиенты внесли меньше 10% цены автомобиля, сократилась до 32,1% относительно объема выдач, что стало минимумом с весеннего периода 2020 года.