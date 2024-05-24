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АвтоВАЗ начал выпуск белых седанов Lada Aura с черным салоном для чиновников

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Aura с черным салоном. Об этом сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте». Такие машины окрашены в белый цвет.

АвтоВАЗ начал выпуск белых седанов Lada Aura с черным салоном для чиновников
© АвтоВАЗ
«С первой нитки главного конвейера ВАЗа продолжают сходить ограниченными небольшими партиями автомобили Aura. Если раньше они были исключительно окрашены черной эмалью и имели светлый салон, то теперь были замечены автомобили в белом цвете и с интерьером выполненным из кожи черного цвета. Так как выпуск идет на заказ в госструктуры, вероятно кто-то захотел передвигаться на белом автомобиле», — говорится в сообщении.

Выпуск Lada Aura на «АвтоВАЗе» начался в апреле 2024 года.

Седаны Lada Aura направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

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