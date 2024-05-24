В ОАЭ представили Land Cruiser 10th Victory Edition

Компания Toyota Motor представила Land Cruiser 10th Victory Edition в честь десятой подряд победы в ралли «Дакар». Это специальная версия Land Cruiser 300, передает Carscoops.com.

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Модель была продемонстрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Кузов автомобиля окрашен в белый цвет, при этом машина получила черную решетку радиатора, черные 18-дюймовые колесные диски и многие другие элементы, говорится в публикации.

Отмечается, что Land Cruiser 10th Victory Edition доступен исключительно с бензиновым двигателем. Турбированный 3,5-литровый мотор V6 способен выдавать 415 л.с. Также стали известны некоторые подробности о салоне автомобиля. Он получил медиасистему с 9-дюймовым экраном, трехзонный климат-контроль и кожаное многофункциональное рулевое колесо.

Приобрести Toyota Land Cruiser 10th Victory Edition можно только в ОАЭ. Стоимость модели составляет 319 900 дирхамов (87 095 долларов).

Ранее агентство Kyodo сообщило, что автомобильный гигант Toyota Motor выйдет из числа спонсоров Олимпийских игр.