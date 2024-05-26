На бывший завод Mercedes в Подмосковье привезли партию LiXiang L9. Портал Drom.ru посетил «МБ Рус Мануфэкчуринг» и обнаружил напротив одного из цехов по меньшей мере полсотни машин компании Li Auto. Официально сборку L9 на бывшем заводе Mercedes-Benz не подтверждают: представитель «МБ Рус» заявил, что площадку используют, как склад. Однако Drom.ru полагает: партия Li Auto слишком мала, чтобы удовлетворить потребности дилеров и дело в другом.

© Motor.ru

Инсайдов о сборочном производстве LiXiang L9 на заводе в Подмосковье нет, но источники говорят, что на площадке планировали собирать не только Exeed, но и автомобили ранее не представленной в России марки. Формально Li Auto подходит под определение. Вдобавок, премиум-кроссоверы достаточно маржинальны, чтобы сборка крупноузловым методом была экономически целесообразна.

В России автомобили Li Auto стали очень успешны: по итогам первого квартала 2024 года на учёт встало восемь тысяч кроссоверов, что позволило войти в топ10 брендов нашего рынка. И это без официального представительства! Однако после ужесточения законодательства гибриды Ли Сяна нельзя ввозить по схеме параллельного импорта, так что обновлённые машины стали для россиян существенно дороже.

Пока автомобили Li Auto официально продаются только в Китае, но экспансия за рубеж готовится: подтверждены планы зайти в страны Персидского залива, вдобавок, гибридные кроссоверы проходят сертификацию в Казахстане. Ожидается, что шоу-рум в Астане откроется уже в этом году.