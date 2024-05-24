Бывший российский завод Nissan отправил сотрудников в простой

Бывший российский завод Nissan в Санкт-Петербурге (ныне «Автозавод Санкт-Петербург») отправил в простой 317 сотрудников до конца мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра занятости.

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«Автозавод Санкт-Петербург уведомил службу занятости о простое 317 работников (это менее трети штатной численности предприятия) до 31 мая 2024 года», — сообщили в ответ на запрос ТАСС.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге заработал в июне 2009 года. С конвейера предприятия сходили кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год. Осенью 2022-го иностранная компания продала этот актив.

В январе 2024 года на предприятии выпустили первую партию машин под новым брендом Xcite.

Бывший автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге, позднее сменивший название на «Лада Санкт-Петербург», а затем на ООО «Автозавод Санкт-Петербург», завершил 2023 год с чистым убытком в размере 13,7 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составлял 6 млрд рублей. Согласно финансовой отчетности предприятия, его выручка в 2023 году сократилась почти на 90%, до 3,7 млрд рублей.