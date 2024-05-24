НАМИ представил автомобильный автопилот на базе Lada Vesta

Институт НАМИ раскрыл подробности о разработанной им системе автопилотирования для автомобилей. Универсальная система оснащена программным обеспечением отечественной разработки, сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».

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«NAMI Self-Driving System — универсальная система, которую можно установить на любой легковой и грузовой транспорт, на роботизированные средства. Также есть возможность глубокой интеграции системы на этапе разработки транспорта. Испытания системы проводились на автомобилях отечественного производства российских и зарубежных брендов, в том числе на Lada Vesta», — отмечается в сообщении НАМИ.

На размещенных иллюстрациях модуль системы установлен на крыше универсала Lada Vesta. О тестировании системы на этом автомобиле заявлял ранее исполнительный директор НАМИ Денис Ендачев.

Работа системы испытывалась в условиях полигона и дорог общего пользования. Беспилотная система использует высокоточные карты и различные варианты навигации. Примененные алгоритмы, а также нейросети и базы для их обучения показывают лучшую эффективность работы среди мировых аналогов, уверяют в НАМИ.