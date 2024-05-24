В России появились в продаже Hyundai Celesta за 1,65 млн рублей

Пожалуй, нет такой массовой модели, которая бы не добралась к этому времени до российского рынка через параллельный импорт. "Российская газета" изучила предложения на классифайдах по Hyundai Celesta - автомобиля на платформе Solaris, но чуть крупнее его, и пришла к выводу, что некоторые машины подешевели.

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Hyundai Celesta - седан, который выпускается в Китае и позиционируется в качестве представителя компакт-класса. Габариты: 4510 х 1765 х 1470 мм, колёсная база - 2650 мм. Силовой агрегат представлен хорошо знакомой по "Солярису" и другим моделями Hyundai и Kia связкой 123-сильного атмосферника 1.6 литра и 6-ступенчатого автомата.

В конце прошлого года перекупы привозили модель в РФ и продавали в среднем за 2,25-2,5 млн рублей. Сейчас купить Hyundai Celesta можно начиная от 1 650 000 рублей.

Тенденция к снижению цен объясняется насыщением рынка автомобилями. Причём не только за счёт параимпорта, но и за счёт появления локализованных моделей. Так, в РФ теперь официально продаётся тот же Hyundai Solaris, но под другими брендом и названием: Solaris HS.

Что интересно: официальная цена его больше, чем на Celesta: даже версии с МКП отпускаются заводом от 2 010 000 рублей. Очевидная альтернатива "Солярису" - Lada Vesta, цены на седан составляют 1 240 000 - 1 811 000 рублей.