BYD планирует представить в Казахстане 10 моделей

Китайский конгломерат BYD готовится представить в Казахстане целый ряд моделей. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на главу Astana Group Нурлана Смагулова.

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Отмечается, что до конца года жители республики смогут увидеть три модели BYD, в 2025-м — еще семь. Недавно стало известно, что казахстанские ОТТС уже получены на две модели. Речь идет об электрических седанах BYD Han и кроссовере Song Plus EV.

Подчеркивается, что «четырехдверка» будет предложена на рынке Казахстана в моно- и полноприводной версиях. Первая оснащена одним электромотором мощностью 245 л.с. на передней оси, вторая — двумя с суммарной отдачей 517 л.с. Запас хода по паспорту составляет 610 и 715 км. У кроссовера будет пятиместный салон и передний привод. Двигатели – на 88 и 95 л.с., запас хода — до 520 и 605 км пробега в зависимости от емкости тягового аккумулятора.

«Китайские автомобили» выяснили, что третья модель будет плагин-гибридным автомобилем. Информации о других машинах пока нет.

По словам Смагулова, начальная цена на автомобили марки BYD в Казахстане составит 25 000 долларов.

«У нас будут представлены и бюджетные модели, доступные всем. Цена будет очень демократичная, потому что существует расхожее мнение, что электрические автомобили должны быть дорогими и недоступными, — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что на белорусском заводе «Юнисон» приступят к сборке еще двух автомобилей бренда VGV. Речь идет о полноприводном пикапе и электромобиле.