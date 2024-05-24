Машино-места в России подорожали до почти 1 млн рублей

Стоимость машино-места в подземных и наземных многоуровневых паркингах в российских мегаполисах за год выросла на 18%, а средняя цена составила 980 тыс. рублей. Об этом рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

Заметнее всего стоимость машино-мест выросла в Екатеринбурге — на 81% до 1,3 млн рублей. Также на 50% цена подскочила в Перми и на 34% в Красноярске. В Москве парковочные места подорожали на 18% до 1,4 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — на 11% до 890 тыс. рублей.

Спрос на машино-места сильнее всего вырос в Омске — в два раза, в Нижнем Новгороде — на 66%, в Екатеринбурге и Красноярске — на +50% в каждом городе.

По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, рост спроса и стоимости объясняется тем, что после ужесточения выдачи льготных кредитов россияне стали чаще рассматривать приобретение машино-мест в качестве инвестиции.

Цены на парковку в элитных столичных жилых комплексах за последние несколько лет значительно выросли и перевалили за 20 млн рублей. При этом спрос на стоянку не снижается, а застройщики увеличивают коэффициент в ЖК бизнес-класса и выше. Как правило, покупатели очень дорогого жилья покупают сразу и квартиру, и парковочное место. Причём клиенты готовы встать в очередь и оплатить сразу два, а то и три места. Одновременно отмечается, что в новостройках комфорт-класса парковочные места могут не распродаваться годами.