Kia прекратила разработку преемника Stinger

Модель с внутризаводским индексом GT1 ожидалась как первый электромобиль Kia на новой платформе, известной как «eM», разработанной после платформы E-GMP, используемой для KIA EV6, EV9, Hyundai IONIQ 5 и IONIQ 6, а также Genesis GV60. Однако теперь издание SPEEDME.RU сообщает, что платформа eM будет использоваться исключительно для автомобилей марки Genesis, а модели Kia и Hyundai перейдут на платформу eS.

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Были обнародованы характеристики GT1, согласно которым он должен был получить самый большой аккумулятор в истории бренда — 113,2 кВт/ч, что обеспечивало бы запас хода между 700 и 800 км. Для сравнения, самый крупный аккумулятор Mercedes-Benz EQS (107,8 кВт/ч) позволяет проехать до 750 км по стандарту WLTP.