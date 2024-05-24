Tesla Cybertruck выставили на продажу в Москве

В Москве продают Tesla Cybertruck за 37 миллионов рублей. Полноприводный пикап относится к серии Foundation, то есть отличается отделкой салона и оснащением. Мощность его силовой установки составляет 612 лошадиных сил и 1008 Нм крутящего момента. А до 60 миль в час машина разгоняется за 4,1 секунды. Привод, разумеется, полный.

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На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже Tesla Cybertruck. В описании указано, что это единственный автомобиль 2024 года в наличии в Москве. Причем речь не об обычном пикапе, а о редкой версии Foundation с двухмоторным полным приводом (612 л.с., 1008 Нм) и запасом хода до 600 километров. Продавец оценил машину в 36 900 000 рублей.

Пикап Tesla Cybertruck Foundation Series будет выпущен в количестве 1000 штук. Он получил 20-дюймовые колеса, мультимедиа с экраном диагональю 18,5 дюйма, отдельный дисплей для задних пассажиров на 9,4 дюйма и аудиосистему с 15 динамиками. Также в оснащение входят вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев задних, беспроводные зарядки и несколько USB-портов.

Такой пикап разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,1 секунды и способен буксировать прицеп массой до пяти тонн. По последнему показателю Cybertruck в числе лидеров: Ford F-150, Nissan Titan, Ram 1500 и Ford F-150 Lightning заметно уступают.