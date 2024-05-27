Новый модельный год принес Suzuki Hustler «внедорожную» версию Tough Wild

Как и положено, новая версия отличилась более внушительным обликом. Стандартной же модели улучшили оснащение. Вся техника прежняя.

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Во второе поколение маленький паркетник Suzuki Hustler (к одноименному мужскому журналу модель отношения не имеет) перешел в самом конце 2019-го, у японских дилеров такой компакт появился в январе 2020 года. Смена поколений пошла кей-кару на пользу – растерявший было покупателей кросс снова стал популярным. Так, по данным местных профильных медиа, в 2023-м в Японии было реализовано 82 720 паркетников Suzuki Hustler, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее компания решила освежить модель.

Главное – у кросса появилась «внедорожная» комплектация Tough Wild (к слову, версия с таким названием была и у предыдущей генерации). Внешние особенности такого Suzuki Hustler – собственная радиаторная решетка, измененные бамперы, квадратные корпуса противотуманок вместо круглых, хромированные плашки спереди и сзади, черные 15-дюймовые диски, рейлинги на крыше и фирменная эмблема. За доплату на крышу можно установить багажник. Также предусмотрена двухцветная окраска кузова. А вот дорожный просвет больше не стал (180 мм).

В салоне Suzuki Hustler Tough Wild – темно-зеленые декоративные вставки и водоотталкивающая тканевая обивка сидений. В списке стандартного оборудования еще значатся климат-контроль и подогрев передних кресел. Мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном все так же предлагается исключительно в виде опции.

Ну а теперь про обновки для обычного Hustler. Светодиодные фары отныне идут уже в базе, начиная со второй по старшинству комплектации на капоте появляется надпись с названием модели, а противотуманки обрамлены хромом. Кроме того, расширена палитра цветов кузова. Наконец, в салоне богатых версий установили светодиодные лампочки.

Технику реформы не затронули. Suzuki Hustler (включая версию Tough Wild) доступен с трехцилиндровым 660-кубовым бензиновым мотором мощностью 49 л.с., также можно выбрать модель с турбированной версией этого двигателя (64 л.с.). В обоих случаях паркетник является «мягким» гибридом, то есть моторчик работает со стартер-генератором. Паркетник комплектуется вариатором. Привод передний или полный.

Цена стандартного посвежевшего Suzuki Hustler начинается с отметки в 1 518 000 йен, что эквивалентно примерно 867 000 рублей по текущему курсу. «Внедорожный» вариант Tough Wild обойдется минимум в 1 760 000 йен (около 1 005 000 рублей).