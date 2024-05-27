Toyota Land Cruiser 300 получил особую «дакаровскую» версию

Взяв за основу Land Cruiser 300 Black Edition, Toyota превратила его в Land Cruiser 10th Victory Edition, которая будет эксклюзивом для рынка Объединённых Арабских Эмиратов. Поводом для создания автомобиля стали 10 подряд побед в легендарном ралли-марафоне «Дакар», но не в общем зачёте гонки, а в классе T2 для практически серийных внедорожников — именно в этой категории Toyota Land Cruiser разных поколений не было равных целое десятилетие.

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Сохранив такие элементы, как чёрную решётку радиатора, защитную пластину и брызговики от Black Edition, новая версия получила набор новых чёрных и серых наклеек. Эти наклейки украшают борты и доходят до заднего бампера, отдавая дань уважения спортивному наследию Toyota Land Cruiser.

Ещё одна заметная особенность — комплект чёрных 18-дюймовых легкосплавных дисков с внедорожными шинами, а также алые буксировочные петли спереди. Несмотря на наличие в гамме спортивной версии GR Sport, юбилейная модификация создана на базе комплектации Black Edition.

© Toyota

В отличие от дизельного Land Cruiser GR Sport, победившего на «Дакаре», 10th Victory Edition доступна исключительно с бензиновым двигателем — 415-сильный 3,5-литровый V6 с турбонаддувом сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Toyota.