Mini демонстрирует новый электрический Cooper SE

MINI продолжает рекламную кампанию электрического Cooper (J01). В фотогалерее представлена мощная версия SE в отделке Favoured и окраске Blazing Blue - модель с контрастными акцентами и опциональными 18" колесными дисками "Night Flash" с двухцветным рисунком. MINI Cooper (J01) продолжает язык дизайна своего предшественника. Однако внутри салона заметны серьезные изменения.

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Представленный Cooper SE с белой обивкой и синими акцентами демонстрирует радикальное обновление приборной панели. Круговой OLED-дисплей информационно-развлекательной системы занимает центральное место, но под 9,4" сенсорным экраном по-прежнему есть несколько физических элементов управления.

Как и предшественник, электрический хэтчбек является исключительно трехдверным. Чтобы получить дополнительную практичность пятидверного кузова, стоит обратить внимание на небольшой кроссовер Aceman. Эти два автомобиля имеют собраны на одной платформе, собираются на одном заводе в Китае.

Сборкой занимается компания Spotlight Automotive, совместное предприятие BMW Group и Great Wall Motor. Эти автомобили сходят с конвейера на новом производстве в Чжанцзягане (в провинции Цзянсу), мощность которого составляет 160 000 автомобилей в год. С 2026 года MINI также будет производить EV на своем заводе в Оксфорде. До этого времени ни один из них вряд ли доберется до Соединенных Штатов. Бренд BMW Group намерен до конца года сделать обе модели John Cooper Works. Пока же хэтчбек и кроссовер предлагаются в комплектации JCW Trim с косметическими обновлениями. Источник: MINI