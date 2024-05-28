BMW 220i M Sport Shadow Edition уже доступен к заказу, но исключительно онлайн

Первое поколение 2 Series Gran Coupe завершает жизненный цикл, так как модель F44 снимается с производства до конца 2024 года. Но, перед этим, компания BMW осуществит запуск специальной версии F74 в Индии. 220i M Sport Shadow Edition производится на заводе в Ченнаи и доступен для заказа исключительно онлайн. Как следует из названия спецверсии, в стандартную комплектацию входит пакет M Sport.

© rubmw.ru

BMW India использует модель 220i в качестве базовой и позволяет выбрать один из двух цветов: Skyscraper Grey или Alpine White. В обоих случаях решетка радиатора в черной отделке, по бокам которой расположены адаптивные светодиодные фары с акцентами Shadowline. Сзади черный спойлер на крышке багажника завершает темные акценты снаружи.

Отличительная особенность - плавающий колпак ступицы. В салоне обивка Black и Oyster и эксклюзивная отделка Illumination Berlin. M Sport Shadow Edition оснащен карбоновым селектором передач и передними сиденьями с электроприводом и функцией памяти. Этот седан повторяет модель X3 M Sport Shadow Edition от BMW India с аналогичными темными акцентами внутри и снаружи. 220i M Sport Shadow Edition – переднеприводный автомобиль.

Турбированный 2,0-литровый бензиновый двигатель развивает 190 л.с. и 280 Нм. Мощность передается на через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч за 7,1 секунды. 2 Series Gran Coupe является одной из последних моделей BMW с системой iDrive 7. Модель, выпущенная ограниченным тиражом, оснащается 10,25" сенсорным экраном и полностью цифровой 12,3" панелью приборов.

Контроллер iDrive все еще используется, но не на моделях нового поколения. Доступная для заказа модель 220i M Sport Shadow Edition стоит около 56 300 долларов. Источник: BMW Индия