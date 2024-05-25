Toyota оборудует «горячую» GR Corolla автоматической коробкой передач

В начале 2024 года состоялась официальная премьера обновлённого «горячего» хэтчбека GR Yaris, впервые оснащённого 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новая модификация призвана расширить аудиторию модели и, похоже, версия оказалась довольно удачной, поскольку японский автопроизводитель теперь задумался о создании двухпедального исполнения более крупного «хот-хэтча» GR Corolla — потому что спрос есть и на такую модификацию автомобиля.

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Руководитель отдела продаж и маркетинга австралийского представительства Toyota Шон Хэнли заявил, что более половины покупателей GR86 и Supra выбирают автоматическую коробку передач. И добавил, что «данные указывают на то, что люди выбрали бы и такую же GR Corolla, если бы он была доступна».

Президент Toyota Gazoo Racing Томоя Такахаши намекнул, что такая модификация скоро появится, поскольку на GR Corolla с автоматом действительно есть спрос со стороны клиентов.

Поскольку модели оснащены одинаковым трёхцилиндровым бензиновым турбомотором 1.6 и полным приводом, то наиболее вероятно, что более крупный хэтчбек заимствует у компактного собрата 8-ступенчатый автомат Gazoo Racing Direct Automatic Transmission, который специалисты японской марки создали специально для GR Yaris. Но сроки появления двухпедальной GR Corolla пока не названы.