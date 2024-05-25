Skoda показала тизер электрокроссовера Elroq

Чешский автогигант готовит премьеру новой модели Elroq. Как заявляет Skoda, речь идёт, естественно, о кроссовере с электрической силовой установкой. Компактная новинка будет первым серийным автомобилем бренда с новым фирменным стилем Modern Solid, который дебютирует на этом электрокаре и переосмыслит некоторые привычные черты. Премьера машины состоится осенью 2024 года — новинка станет первой из запланированных на ближайшие годы шести новых автомобилей марки.

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Характерной чертой всех следующих Skoda станет оформление передней части кузова Tech-Deck Face с многосегментной светодиодной матричной оптикой, надписью Skoda вместо привычной эмблемы, а также современным переосмыслением классической решётки радиатора, имитация которой появится и на электромобилях.

Больше никаких данных о новинке нет. Elroq станет третьей моделью Skoda после Enyaq и Enyaq Coupe, созданной на модульной платформе электромобиля MEB Volkswagen Group. Заявлено, что совершенно новый компактный кроссовер будет отличаться просторным салоном и исключительной практичностью.