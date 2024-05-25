Hennessey выпустила 850-сильный Ford Mustang

Тюнинговое ателье из США Hennessey Performance, которое славится своими довольно мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, анонсировало новый проект — H850 Mustang Dark Horse. Как ясно из названия, базой послужило купе Ford последнего поколения флагманской заводской модификации — новинка явно претендует на звание одного из самых мощных вариантов модели поколения S650. Приводной нагнетатель обеспечивает культовому спорткару ощутимую прибавку мощности.

© Motor.ru

«Тёмная лошадка» под капотом имеет 5,0-литровый бензиновый V8 семейства Coyote, который выдаёт 500 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач или 6-ступенчатой механической трансмиссией Tremec и задним приводом, что даже в стоковом варианте является привлекательным для фанатов мощных моделей. Но специалисты из Техаса пошли дальше.

Hennessey добавляет спорткару механический приводной нагнетатель, высокопроизводительную систему впуска воздуха, модернизированные топливные форсунки и топливный насос, а также тщательно разработанную Hennessey систему управления двигателем.

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

© Hennessey

Этих изменений оказалось достаточно, чтобы повысить мощность агрегата на 70 процентов — до 850 лошадиных сил, а также увеличить крутящий момент до 650 ньютон-метров. Вдобавок владельцы H850 могут визуально улучшить свой Dark Horse с помощью фирменной графики Hennessey Heritage Graphics и кованых колёс антрацитового цвета. Каждая модель имеет шильдики Hennessey и H850, вышитые эмблемы Hennessey на подголовниках кресел и табличку с серийным номером двигателя.