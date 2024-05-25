Шадаев сообщил, когда будут широко использоваться беспилотные автомобили в РФ

Беспилотные автомобили станут широко использоваться на российских дорогах через 5-7 лет. Такой прогноз озвучил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе Positive Hack Days Fest.

"Уже несколько раз ездил в беспилотном варианте [автомобиля]. Я думаю, что это ближайшее будущее, - 5-7 лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь", - сказал он.

Министр добавил, что внедрение беспилотных автомобилей в больших городах является вопросом зрелости технологий.