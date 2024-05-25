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Шадаев: беспилотные автомобили могут широко использоваться на дорогах РФ через 5-7 лет

Беспилотные автомобили станут широко использоваться на российских дорогах через 5-7 лет. Такой прогноз озвучил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе Positive Hack Days Fest.

Шадаев сообщил, когда будут широко использоваться беспилотные автомобили в РФ
© РИА Новости
"Уже несколько раз ездил в беспилотном варианте [автомобиля]. Я думаю, что это ближайшее будущее, - 5-7 лет и эта практика уже будет входить в нашу жизнь", - сказал он.

Министр добавил, что внедрение беспилотных автомобилей в больших городах является вопросом зрелости технологий.

"Еще много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы", - добавил он.
Автоновости
Максут Шадаев