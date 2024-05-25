Alpine готовит дорожный суперкар с водородным двигателем

На автосалоне в Париже 2022 года одной из главных новинок стал прототип Alpine Alpenglow, призванный стать предвестником будущих серийных моделей французской марки. За два прошедших года компания поработала над превращением статичного концепт-кара в способный самостоятельно передвигаться автомобиль с водородным двигателем — новый Alpine Alpenglow Hy4 дебютировал в 2024 году. И вскоре весьма необычная модель превратится в серийный автомобиль.

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Руководитель отдела дизайна Alpine Энтони Виллен дал понять, что проект Alpenglow предназначен не только для показа на шоу — машина разрабатывалась с расчётом на превращение в серийный автомобиль.

Хотя концепт-кар оснащён 340-сильным 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, в разработке находится более крупный и более мощный V6. Представитель компании подчеркнул, что в свете ужесточающихся эконорм использование водорода в качестве топлива позволит Alpine продлить срок жизни двигателей внутреннего сгорания.

Над этим марка уже работает и намерена по мотивам Alpenglow сделать сертифицированный для дорог общего пользования изрядно лимитированный тиражом суперкар с водородной силовой установкой. Правда, даже ориентировочных сроков выхода этой модели французский автопроизводитель не обрисовал.